Migranti | raffica sbarchi a Lampedusa | sono un migliaio

(Di domenica 9 maggio 2021) Nuova ondata didove, nel giro di poche ore,approdati quasi undisu cinque barconi. L'ultimo, un peschereccio in ferro intercettato a tre miglia dall'isola ...

Tutti isono stati trasferiti nell'hotspot dell'isola che era vuoto e che adesso è nuovamente al collasso. . 9 maggio 2021...centrale sta vivendo in queste ore una vera e propria emergenza le associazioni umanitarie denunciano le pratiche disumane messe in campo dell'Ue che avrebbero cagionato la morte di duemila, ...Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono approdati quasi un migliaio di migranti su cinque barconi. (ANSA) ...Si ricomincia, nuova raffica di sbarchi di migranti a Lampedusa. Sull'isola siciliana in poche ore sono approdati 524 migranti. Il primo ...