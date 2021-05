Migranti, raffica di sbarchi a Lampedusa: 524 nuovi arrivi. Il parroco: i residenti sono sfiancati (Di domenica 9 maggio 2021) sono due diverse imbarcazioni quelle arrivate in queste ore a Lampedusa. Sull’isola sono approdati, in differenti step, oltre 500 Migranti di diverse nazionalità, soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferiti all’hotspot locale. L’isola, presa d’assalto incessantemente, torna ad essere presa di mira per gli sbarchi. E con l’avvio della bella stagione non potrà che intensificarsi il traffico. Con le solite problematiche note. Acuite dall’emergenza sanitaria. E tuttora irrisolte, che vanno a sommarsi a quelle che un anno come quello in corso ha segnalato. Proprio sulla base dei dati del Viminale, infatti, i numeri parlano di aumenti record dei flussi migratori provenienti dalla Libia. Migranti, sbarchi a Lampedusa: quattro ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 maggio 2021)due diverse imbarcazioni quelle arrivate in queste ore a. Sull’isolaapprodati, in differenti step, oltre 500di diverse nazionalità, soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza e trasferiti all’hotspot locale. L’isola, presa d’assalto incessantemente, torna ad essere presa di mira per gli. E con l’avvio della bella stagione non potrà che intensificarsi il traffico. Con le solite problematiche note. Acuite dall’emergenza sanitaria. E tuttora irrisolte, che vanno a sommarsi a quelle che un anno come quello in corso ha segnalato. Proprio sulla base dei dati del Viminale, infatti, i numeri parlano di aumenti record dei flussi migratori provenienti dalla Libia.: quattro ...

