Migranti: quasi mille arrivi a Lampedusa (Di domenica 9 maggio 2021) Una serie di sbarchi uno dietro l'altro in pochissime ore a Lampedusa. Al momento sull'isola sono arrivate quasi mille persone, si trovano ora ospiti dell'hotspot per essere rifocillate. Tra queste, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 9 maggio 2021) Una serie di sbarchi uno dietro l'altro in pochissime ore a. Al momento sull'isola sono arrivatepersone, si trovano ora ospiti dell'hotspot per essere rifocillate. Tra queste, ...

Advertising

Tg3web : È arrivata nel porto di Trapani stamattina, la nave di Sea Watch con 450 migranti a bordo. Quasi 200 sono minorenni… - Tg3web : La nave Sea Watch con a bordo 455 migranti soccorsi nel Mediterraneo è in viaggio verso il porto di Trapani. Ci son… - Piero42395724 : RT @Alexanderxxvii1: Cinque sbarchi in una mattina a Lampedusa: approdati quasi mille migranti e il governo tace. - TgrRai : #Migranti, nuovo sbarco a #Lampedusa, il quinto consecutivo in poche ore. Approdate altre 400 persone. Salgono quin… - Pixty3 : RT @Alexanderxxvii1: Cinque sbarchi in una mattina a Lampedusa: approdati quasi mille migranti e il governo tace. -