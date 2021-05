Migranti | oltre 14 sbarchi e 1 400 arrivi a Lampedusa Il governo lavora a una cabina di regia e alla redistribuzione europea

Leggi su open.online

(Di domenica 9 maggio 2021) Con almeno 15nel giro di 18 ore, più di 1.400sono approdati sull’isola di. Per questo ilDraghi si prepara a mettere in piedi unadicon tutti i ministri coinvolti (Interno, Difesa ed Esteri) in modo da pianificare misure condivise, in vista di un’estate che si annuncia molto calda sul fronte dei flussi migratori. In Libia e in Tunisia il controllo delle coste si sta dimostrando inefficace, così come quello delle frontiere desertiche del Sud, da dove passa il flusso diproveniente dall’Africa centrale. Per affrontare il tema con le autorità locali, attorno al 20 maggio la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese si recherà a Tunisi con la commissariaagli Affari interni, Ylva Johansson. ...