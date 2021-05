Michael Jordan, maglia del college venduta all’asta alla cifra record di 1,38 milioni di dollari (Di domenica 9 maggio 2021) Un milione e 380 mila dollari. Questa la cifra record a cui è stata venduta all’asta una maglia da gioco indossata da Michael Jordan durante la sua seconda stagione all’Università del North Carolina. La divisa era l’unica attualmente disponibile sul mercato della stagione 1982-83, ovvero l’anno da sophomore di Jordan con i “Tar Heels”, come vengono chiamati i giocatori del college di Chapel Hill, tra i piu’ rinomati e conosciuti d’America. La cifra d’acquisto per un prodotto di questo tipo ha superato di almeno tre volte il precedente record di una canotta indossata da Jordan nella sua terza stagione con i Chicago Bulls (1986-87) e venduta nel 2020 per ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Un milione e 380 mila. Questa laa cui è stataunada gioco indossata dadurante la sua seconda stagione all’Università del North Carolina. La divisa era l’unica attualmente disponibile sul mercato della stagione 1982-83, ovvero l’anno da sophomore dicon i “Tar Heels”, come vengono chiamati i giocatori deldi Chapel Hill, tra i piu’ rinomati e conosciuti d’America. Lad’acquisto per un prodotto di questo tipo ha superato di almeno tre volte il precedentedi una canotta indossata danella sua terza stagione con i Chicago Bulls (1986-87) enel 2020 per ...

