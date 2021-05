Meteo verso MALTEMPO da lunedì: TEMPORALI, GRANDINE, NUBIFRAGI. I dettagli (Di domenica 9 maggio 2021) Una perturbazione avanza a grandi falcate verso l’Italia. Ormai ci siamo, tanto che già nelle prossime ore la parte più avanzata del sistema frontale raggiungerà le regioni più occidentali. I primi deboli fenomeni sono attesi solo verso fine giornata a partire dalle Alpi Occidentali. Arriva forte MALTEMPO ad inizio settimanaAl momento l’anticiclone abbraccia ancora tutta Italia, con le temperature che si stanno impennando per effetto delle correnti calde meridionali che precedono la perturbazione. In Sardegna sono previsti picchi fino a 30 gradi, sotto lo spirare dello scirocco. La perturbazione è collegata ad un’ampia saccatura artica che si è approfondita sull’Ovest Europa verso la Penisola Iberica. Questo affondo ha causato la conseguente elevazione dell’anticiclone subtropicale, che tuttavia sarà costretto a ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 9 maggio 2021) Una perturbazione avanza a grandi falcatel’Italia. Ormai ci siamo, tanto che già nelle prossime ore la parte più avanzata del sistema frontale raggiungerà le regioni più occidentali. I primi deboli fenomeni sono attesi solofine giornata a partire dalle Alpi Occidentali. Arriva fortead inizio settimanaAl momento l’anticiclone abbraccia ancora tutta Italia, con le temperature che si stanno impennando per effetto delle correnti calde meridionali che precedono la perturbazione. In Sardegna sono previsti picchi fino a 30 gradi, sotto lo spirare dello scirocco. La perturbazione è collegata ad un’ampia saccatura artica che si è approfondita sull’Ovest Europala Penisola Iberica. Questo affondo ha causato la conseguente elevazione dell’anticiclone subtropicale, che tuttavia sarà costretto a ...

