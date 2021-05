Meteo subito MALTEMPO con forti temporali, rischio GRANDINE, NUBIFRAGI (Di domenica 9 maggio 2021) Una perturbazione avanza a grandi falcate verso l’Italia. Ormai ci siamo, tanto che già nelle prossime ore la parte più avanzata del sistema frontale raggiungerà le regioni più occidentali. I primi deboli fenomeni sono attesi solo verso fine giornata a partire dalle Alpi Occidentali. Arriva forte MALTEMPO ad inizio settimanaAl momento l’anticiclone abbraccia ancora tutta Italia, con le temperature che si stanno impennando per effetto delle correnti calde meridionali che precedono la perturbazione. In Sardegna sono previsti picchi fino a 30 gradi, sotto lo spirare dello scirocco. La perturbazione è collegata ad un’ampia saccatura artica che si è approfondita sull’Ovest Europa verso la Penisola Iberica. Questo affondo ha causato la conseguente elevazione dell’anticiclone subtropicale, che tuttavia sarà costretto a cedere al lento progredire verso est della stessa ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 9 maggio 2021) Una perturbazione avanza a grandi falcate verso l’Italia. Ormai ci siamo, tanto che già nelle prossime ore la parte più avanzata del sistema frontale raggiungerà le regioni più occidentali. I primi deboli fenomeni sono attesi solo verso fine giornata a partire dalle Alpi Occidentali. Arriva fortead inizio settimanaAl momento l’anticiclone abbraccia ancora tutta Italia, con le temperature che si stanno impennando per effetto delle correnti calde meridionali che precedono la perturbazione. In Sardegna sono previsti picchi fino a 30 gradi, sotto lo spirare dello scirocco. La perturbazione è collegata ad un’ampia saccatura artica che si è approfondita sull’Ovest Europa verso la Penisola Iberica. Questo affondo ha causato la conseguente elevazione dell’anticiclone subtropicale, che tuttavia sarà costretto a cedere al lento progredire verso est della stessa ...

Advertising

meteoredit : #8maggio La prossima settimana inizierà subito con temporali sul nord-ovest. E poi? ?? I dettagli:… - Valtubo : Su #Valtubo il #blog dei chiancianesi Nuove previsioni su #Meteo #Chianciano!!! Clicca, leggi subito nel blog e di… - marilenagasbar1 : RT @Covidioti: @gloquenzi Lei forse non sa cosa sia la disperazione di non lavorare per due gocce di pioggia, di fare investimenti e spesa… - RdtRadioStation : Quei pazzi scatenati degli 'Svalvolati On Air' saranno con noi in studio tra pochi minuti..subito dopo le prevision… - gothpeep : l’app del meteo dà la nuvoletta con la pioggia il giorno del mio compleanno allora io non penso di meritarmi una co… -