Advertising

infoitinterno : Meteo Liguria, in settimana torna il maltempo con possibili grandinate - LiguriaOggi : Meteo Liguria – Domenica al sole ma la prossima settimana torna la pioggia - genovatoday : Meteo Liguria, in settimana torna il maltempo con possibili grandinate - infoitinterno : METEO LIGURIA: dopo un WEEKEND dal sapore primaverile, torna il maltempo con temporali e grandine, anche a GENOVA - andreastoolbox : METEO LIGURIA: dopo un WEEKEND dal sapore primaverile, torna il maltempo con temporali e grandine, anche a GENOVA «… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Liguria

Genova24.it

PrevisioniGenova Le prime piogge sulla città di Genova sono attese nel pomeriggio di lunedì ma saranno inizialmente in forma debole, col passare delle ore i fenomeni si intensificheranno per ...Alla cerimonia erano presenti anche: il presidente del ConiAntonio Micillo, il presidente ...Articoli correlati Cairo Montenotte Cronaca In Primo Piano Prolungata di un'ora l'allerta...Meteo – Il bel tempo ha ormai le ore contate. Una nuova perturbazione ben presto raggiungerà l’Italia, riportando piogge e locali nubifragi, accompagnati da un brusco calo delle temperature. Mentre ne ...Il peggioramento interesserà dapprima il Nord-Ovest, ed entro martedì le piogge a tratti intense si estenderanno anche al Nord-Est, al Centro e alla Sardegna. Al seguito del sistema perturbato farà ir ...