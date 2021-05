METEO Italia. Torna il forte MALTEMPO a partire dal Nord. Rischio Nubifragi e Grandine (Di domenica 9 maggio 2021) METEO SINO AL 15 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Non c’è stato quasi nemmeno il tempo di assaporare un weekend di sole e caldo in aumento che già le condizioni METEO tendono a cambiare. Ci sarà uno sconquasso davvero vigoroso. Un’estesa perturbazione avanza a grandi falcate verso l’Italia, associata ad un’ampia saccatura artica sprofondata verso la Penisola Iberica. Questo affondo depressionario sull’Ovest Europa ha causato la conseguente elevazione dell’anticiclone subtropicale, il quale tuttavia sarà costretto a cedere al lento progredire verso est della stessa saccatura. L’alta pressione non sarà quindi in grado di opporre troppa resistenza, con l’Italia che sarà pienamente nel mirino dell’intensa perturbazione atlantica. Evoluzione primi giorni della settimana forte MALTEMPO ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 9 maggio 2021)SINO AL 15 MAGGIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Non c’è stato quasi nemmeno il tempo di assaporare un weekend di sole e caldo in aumento che già le condizionitendono a cambiare. Ci sarà uno sconquasso davvero vigoroso. Un’estesa perturbazione avanza a grandi falcate verso l’, associata ad un’ampia saccatura artica sprofondata verso la Penisola Iberica. Questo affondo depressionario sull’Ovest Europa ha causato la conseguente elevazione dell’anticiclone subtropicale, il quale tuttavia sarà costretto a cedere al lento progredire verso est della stessa saccatura. L’alta pressione non sarà quindi in grado di opporre troppa resistenza, con l’che sarà pienamente nel mirino dell’intensa perturbazione atlantica. Evoluzione primi giorni della settimana...

