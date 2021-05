Meteo, gelo su tutta l’Italia: estate 2021 rovinata? (Di domenica 9 maggio 2021) Il Meteo crea preoccupazione tra gli italiani che aspettano con ansia il caldo che fino ad oggi si è visto raramente e soprattutto per periodi molto brevi di tempo. Meteo (Pixabay)Tra martedì e mercoledì il nord del nostro paese sarà travolto da un’ondata di gelo con temporali e in alcuni casi addirittura grandine. Si tratta di un’ondata anomala rispetto alle medie stagionali, tarda dunque ad esplodere la Primavera che in questo 2021 ci ha regalato pochissime soddisfazioni. Sembrerebbe un modo di dire un po’ buttato lì, ma pare davvero che le mezze stagioni non esistano più. LEGGI ANCHE >>> Primavera in ritardo La convinzione è quella che da un giorno all’altro improvvisamente si passerà dall’inverno all’estate con relativo e repentino cambio di stagione. E lo stiamo subendo ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 maggio 2021) Ilcrea preoccupazione tra gli italiani che aspettano con ansia il caldo che fino ad oggi si è visto raramente e soprattutto per periodi molto brevi di tempo.(Pixabay)Tra martedì e mercoledì il nord del nostro paese sarà travolto da un’ondata dicon temporali e in alcuni casi addirittura grandine. Si tratta di un’ondata anomala rispetto alle medie stagionali, tarda dunque ad esplodere la Primavera che in questoci ha regalato pochissime soddisfazioni. Sembrerebbe un modo di dire un po’ buttato lì, ma pare davvero che le mezze stagioni non esistano più. LEGGI ANCHE >>> Primavera in ritardo La convinzione è quella che da un giorno all’altro improvvisamente si passerà dall’inverno all’con relativo e repentino cambio di stagione. E lo stiamo subendo ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo gelo Il grande freddo tardivo d'inizio maggio, con neve a bassa quota E' ciò che emerge dai rilevamenti ufficiali, tanto che addirittura sulla stazione meteo di Torino ... l'intera Europa Centro - Settentrionale fu investita dalla colata artica, con gelo e spruzzate di ...

Europa, estremi meteo fuori controllo. Cambiamenti climatici eccezionali I fenomeni meteo estremi ormai fanno parte della nuova normalità , così mentre l'Europa settentrionale e parte ... Lo sbuffo d'aria molto calda avrà la forza di sostituirsi al gelo di queste ore in atto ...

Meteo dal GELO Record nelle Isole Britanniche Meteo Giornale METEO e CLIMA: APRILE 2021 più freddo della media in EUROPA e su parte del MONDO Aprile 2021 tra i più freddi degli ultimi decenni in Europa. La conferma di quanto già anticipato in altre news ci viene dall'elaborazione dei dati fatta nei primi giorni del me ...

Dalla siccità alle gelate: come il cambiamento climatico influisce sull’apicoltura nell’Astigiano Le gelate di inizio aprile in Piemonte hanno causato ingenti danni non solo all’agricoltura, ma anche all’apicoltura. Ad essere colpite soprattutto le piante di Robinia pseudoacacia (Acacia), la quale ...

