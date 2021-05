Messa oggi in tv domenica 9 maggio su Canale 5: orario e diretta streaming (Di domenica 9 maggio 2021) Il programma della Santa Messa che sarà visibile in diretta su Canale 5 nella mattinata di oggi, domenica 9 maggio. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play. Canale 5 10:00 – Santa Messa (Canale 5 del digitale terrestre e in streaming su Mediaset Play) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Il programma della Santache sarà visibile insu5 nella mattinata di. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Sulla rete Mediaset, comunque, la celebrazione sarà visibile ina partire dalle ore 10. Presente anche la visione inal medesimosulla piattaforma Mediaset Play.5 10:00 – Santa5 del digitale terrestre e insu Mediaset Play) SportFace.

Advertising

marcodimaio : Mattia #Santori non perde occasione, fra un’ospitata Tv e l’altra, per attaccare @isabellaco, che con grande coragg… - ilbassottoSC : Oggi è il compleanno di mia sorella. Sì sveglia e va da mia nonna: -Che giorno è? Mia nonna con la messa in tv: - D… - franporc15 : RT @TV2000it: Beatificazione di #RosarioLivatino oggi #9maggio su Tv2000 ?? Ore 10 - Messa dalla Cattedrale di Agrigento celebrata dal Card… - zazoomblog : Messa oggi in tv domenica 9 maggio su Rai Uno: orario e diretta streaming - #Messa #domenica #maggio #orario - BergamoAcli : RT @TV2000it: Beatificazione di #RosarioLivatino oggi #9maggio su Tv2000 ?? Ore 10 - Messa dalla Cattedrale di Agrigento celebrata dal Card… -