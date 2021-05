Meloni: "Mia mamma mi salvò scegliendo di non abortire. Diritti civili? Sono persona meno omofoba che c'è" (Di domenica 9 maggio 2021) “Io sto dando una mano a Draghi. A un governo l’opposizione serve”. A dirlo è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo libro “Io Sono Giorgia”, nel quale parla della sua infanzia, ma anche di politica e del suo obiettivo: “Andare al governo”. Meloni dice di sentire il premier “a volte”: “Abbiamo un buon rapporto. Su Erdogan e sull’estradizione dei terroristi mi è piaciuto”. La politica parla anche dei rapporti con Matteo Salvini. “Sono altalenanti. Il nostro non è mai stato un rapporto che andasse oltre la politica. Ma in certi periodi ci parliamo spesso, e ci mandiamo WhatsApp per ridere di chi vuole farci litigare; in altri, ci sentiamo meno. Adesso è uno di questi periodi”. Di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) “Io sto dando una mano a Draghi. A un governo l’opposizione serve”. A dirlo è Giorgia, leader di Fratelli d’Italia in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, in occasione dell’uscita del suo libro “IoGiorgia”, nel quale parla della sua infanzia, ma anche di politica e del suo obiettivo: “Andare al governo”.dice di sentire il premier “a volte”: “Abbiamo un buon rapporto. Su Erdogan e sull’estradizione dei terroristi mi è piaciuto”. La politica parla anche dei rapporti con Matteo Salvini. “altalenanti. Il nostro non è mai stato un rapporto che andasse oltre la politica. Ma in certi periodi ci parliamo spesso, e ci mandiamo WhatsApp per ridere di chi vuole farci litigare; in altri, ci sentiamo. Adesso è uno di questi periodi”. Di ...

