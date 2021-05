Matteo Berrettini cade in finale al Masters 1000 Madrid 2021: soldi, classifica e nuovo ranking (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini ha ceduto il passo ad Alexander Zverev, quest’ultimo conquistatore del Masters 1000 di Madrid 2021, al termine di una finale emozionante. Il tedesco ha collezionato gli scalpi di Kei Nishikori, Daniel Evans, Rafael Nadal e per l’appunto Matteo Berrettini, meritando un titolo storico per il movimento tennistico tedesco. Berrettini ha sfiorato la possibilità di diventare il secondo tennista della storia nostrana a detenere un titolo Masters 1000, dopo l’impresa di Fabio Fognini a Montecarlo (2019). Il tennista romano ha totalizzato un bottino pari a 188.280 euro e 600 punti del ranking, validi per la nona posizione in classifica ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021)ha ceduto il passo ad Alexander Zverev, quest’ultimo conquistatore deldi, al termine di unaemozionante. Il tedesco ha collezionato gli scalpi di Kei Nishikori, Daniel Evans, Rafael Nadal e per l’appunto, meritando un titolo storico per il movimento tennistico tedesco.ha sfiorato la possibilità di diventare il secondo tennista della storia nostrana a detenere un titolo, dopo l’impresa di Fabio Fognini a Montecarlo (2019). Il tennista romano ha totalizzato un bottino pari a 188.280 euro e 600 punti del, validi per la nona posizione in...

Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEO ?????? Piegato Ruud in un'ora e venti minuti (6-4 6-4) e conquista la prima, meritata, final… - angelomangiante : FANTASTICO BERRETTINI ???????? Vola in finale a Madrid dominando Ruud in due set. Servizio devastante e diritto con la… - ItaliaTeam_it : Strepitoso Matteo! ???? 6-4 6-4 a Casper Ruud, Matteo Berrettini vola in finale al Masters 1000 di Madrid!… - shakijra : RT @ItaliaTeam_it: Grazie Matteo! ?? Al Masters 1000 di Madrid vince Alexander Zverev, per Matteo Berrettini una settimana straordinaria! ??… - giacomocorsetti : Peccato ma arriverà anche il momento di Matteo #Berrettini. Basta pazientare. La strada non è mai stata così gius… -