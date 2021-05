Mattarella | «La completa verità sugli anni di piombo è un’esigenza fondamentale»

Leggi su cityroma

(Di domenica 9 maggio 2021) Sulla stagione del terrorismo in Italia «ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità, nonmente chiarite»: lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in una lunga intervista a Repubblica in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. «Ladiper la Repubblica», ha sottolineato. Il Capo dello Stato ha ringraziato il presidente francese, Emmanuel Macron, per i recenti arresti degli ex brigatisti italiani in Francia: «Con la sua decisione ha confermato amicizia per l’Italia e manifestato rispetto per la nostra democrazia», ha osservato, «mi auguro che possa avvenire lo stesso per quanti si sono ...