Matrimonio tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò? La risposta di lui gela i fan (Di domenica 9 maggio 2021) Continua la relazione amorosa tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò nata all'interno della Casa del Grande Fratello. Tuttavia, per il momento escludono fermamente l'ipotesi del Matrimonio, con la delusione dei loro molti fan. "Stiamo facendo le cose seriamente", ha detto Andrea Zenga stesso. Quelle voci sul tradimento… Negli ultimi tempi alcune voci riguardanti un presunto tradimento avevano fatto tentennare le aspettative sulla coppia più riuscita del Grande Fratello. Tali dicerie erano state smentite da Andrea Zenga in malo modo. "Ragazzi non sto più capendo nulla io", era sbottato. "Un giorno sono brutto e nessuno mi vuole. Il giorno dopo viene fuori che addirittura ho l'amante. Non capisco, ma la prendo a ridere, boh".

