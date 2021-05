Matrimonio al ristorante con trenta invitati: multati anche gli sposi (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBoscoreale (Na) – . E’ accaduto a Boscotrecase (Napoli), dove i carabinieri sono intervenuti per interrompere una cerimonia non autorizzata e dove non venivano rispettate le misure anti-Covid in vigore. L’intervento ricade nell’ambito di un servizio ”alto impatto’‘ condotto dai militari dell’Arma della compagnia di Torre Annunziata, insieme con quelli del reggimento Campania, e che ha riguardato diversi comuni dell’area vesuviana. In tutto sono state 107 le persone controllate, la metà delle quali pregiudicate, 73 invece i veicoli fermati durante i diversi posti di controllo pianificati, con tredici sanzioni al codice della strada notificate. A San Giuseppe Vesuviano un uomo di 52 anni, al quale vengono contestati abusi edilizi, è stato notificato un ordine di carcerazione: dovrà scontare otto mesi di detenzione domiciliare. A Boscoreale un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBoscoreale (Na) – . E’ accaduto a Boscotrecase (Napoli), dove i carabinieri sono intervenuti per interrompere una cerimonia non autorizzata e dove non venivano rispettate le misure anti-Covid in vigore. L’intervento ricade nell’ambito di un servizio ”alto impatto’‘ condotto dai militari dell’Arma della compagnia di Torre Annunziata, insieme con quelli del reggimento Campania, e che ha riguardato diversi comuni dell’area vesuviana. In tutto sono state 107 le persone controllate, la metà delle quali pregiudicate, 73 invece i veicoli fermati durante i diversi posti di controllo pianificati, con tredici sanzioni al codice della strada notificate. A San Giuseppe Vesuviano un uomo di 52 anni, al quale vengono contestati abusi edilizi, è stato notificato un ordine di carcerazione: dovrà scontare otto mesi di detenzione domiciliare. A Boscoreale un ...

