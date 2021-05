Masters1000 Madrid 2021: finale amara per Matteo Berrettini, ma c’è la convinzione di potersela giocare sempre (Di domenica 9 maggio 2021) Bisogna essere onesti, c’è un po’ di delusione sull’esito della finale del Masters1000 di Madrid. Matteo Berrettini ha accarezzato l’idea di battere Sascha Zverev e di conquistare il suo primo titolo di un “1000” in carriera. Avanti di un set, l’azzurro ha dovuto fare i conti con un avversario che ha migliorato la resa in risposta e nello stesso il rendimento con i primi colpi dell’italiano è un po’ scesa. Conclusione: 6-4 6-3 nei restanti parziali. Calo fisico e mentale? Probabilmente sì e le causa sono diverse: un avversario forte e un po’ di tensione derivante da una prima volta. Tuttavia, il percorso dell’azzurro in questo torneo rimane ottimo e la risposta che lui voleva da se stesso è arrivata, ovvero la convinzione di potersela giocare con ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Bisogna essere onesti, c’è un po’ di delusione sull’esito delladeldiha accarezzato l’idea di battere Sascha Zverev e di conquistare il suo primo titolo di un “1000” in carriera. Avanti di un set, l’azzurro ha dovuto fare i conti con un avversario che ha migliorato la resa in risposta e nello stesso il rendimento con i primi colpi dell’italiano è un po’ scesa. Conclusione: 6-4 6-3 nei restanti parziali. Calo fisico e mentale? Probabilmente sì e le causa sono diverse: un avversario forte e un po’ di tensione derivante da una prima volta. Tuttavia, il percorso dell’azzurro in questo torneo rimane ottimo e la risposta che lui voleva da se stesso è arrivata, ovvero ladicon ...

