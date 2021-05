Masters 1000 Madrid, Zverev-Berrettini diretta: 6-7, 6-4 4-2. Il tedesco allunga le distanze (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini sfida Alexander Zverev nella finale del Madrid Open. L'italiano potrebbe vincere stasera il suo primo Masters 1000 in carriera. Berrettini si aggiudica al tie break il... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 maggio 2021) Matteosfida Alexandernella finale delOpen. L'italiano potrebbe vincere stasera il suo primoin carriera.si aggiudica al tie break il...

