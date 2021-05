Masters 1000 Madrid 2021: Berrettini sfiora il trionfo, il movimento azzurro cresce (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini ha sfiorato il trionfo ial Masters 1000 di Madrid 2021, a discapito di Alexander Zverev, quest’ultimo superiore in finale mediante il risultato di 6-7(8), 6-4, 6-3. L’azzurro ha dimostrato forza mentale e fisica, oltre che indiscutibile valore tecnico, peraltro con ogni fondamentale a sua disposizione. Servizio e dritto costantemente esplosivi e letali, mentre rovescio migliorato e migliorabile, ancora punto debole del suo bagaglio di colpi. Berrettini è stato più forte dei suoi infortuni, delle dicerie sul suo tennis, dei vari momenti storici che lo hanno provato psicologicamente, sebbene abbia ceduto sul più bello per mano di Zverev. Il tennista italiano ha vinto il torneo di Belgrado e per poco non ha colto ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Matteohato ilialdi, a discapito di Alexander Zverev, quest’ultimo superiore in finale mediante il risultato di 6-7(8), 6-4, 6-3. L’ha dimostrato forza mentale e fisica, oltre che indiscutibile valore tecnico, peraltro con ogni fondamentale a sua disposizione. Servizio e dritto costantemente esplosivi e letali, mentre rovescio migliorato e migliorabile, ancora punto debole del suo bagaglio di colpi.è stato più forte dei suoi infortuni, delle dicerie sul suo tennis, dei vari momenti storici che lo hanno provato psicologicamente, sebbene abbia ceduto sul più bello per mano di Zverev. Il tennista italiano ha vinto il torneo di Belgrado e per poco non ha colto ...

