Mastella contro Mazzoleni: “Al var nelle gare del Cagliari contro Napoli e Benevento, a pensar male…” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Non lo ha digerito, come tanti tifosi del Benevento ovviamente, e non le ha mandate a dire il sindaco di Benevento che ha scritto un duro post contro Mazzoleni, parte attiva nella decisione più importante della gara tra i sanniti e il Cagliari, finita con la vittoria degli isolani per 3 a 1. La storia della sfida sta tutta nel minuto numero 40, quello che poteva portare la formazione giallorossa sul pareggio. Un rigore prima concesso da Doveri poi tolto dopo il richiamo del var. Dito puntato contro Mazzoleni, protagonista nel male, secondo Mastella, prima al Maradona (gol annullato al Napoli nella sfida col Cagliari) e oggi ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Non lo ha digerito, come tanti tifosi delovviamente, e non le ha mandate a dire il sindaco diche ha scritto un duro post, parte attiva nella decisione più importante della gara tra i sanniti e il, finita con la vittoria degli isolani per 3 a 1. La storia della sfida sta tutta nel minuto numero 40, quello che poteva portare la formazione giallorossa sul pareggio. Un rigore prima concesso da Doveri poi tolto dopo il richiamo del var. Dito puntato, protagonista nel male, secondo, prima al Maradona (gol annullato alnella sfida col) e oggi ...

