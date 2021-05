Martina Miliddi, la foto in costume infiamma il web: fisico perfetto! (Di domenica 9 maggio 2021) Martina Miliddi dopo aver lasciato Amici è tornata in Sardegna, dove il mare e il sole la fanno da padroni. Nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto che ha mandato letteralmente il web in tilt. Martina Miliddi-Political24Martina Miliddi è stata una delle protagoniste assolute di quest’edizione di Amici. Il suo talento e la sua allegria hanno conquistato il grande pubblico e ultimamente è finita nell’occhio del ciclone per il ‘triangolo’ amoroso con Aka7even e Raffaele Renda. La sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi è stato contraddistinto dagli scontri accesi con la maestra Alessandra Celentano, ma nonostante le critiche è arrivata fino al quinto Serale. Purtroppo è stata eliminata ma comunque rimane molto amata e seguita sui social, condividendo scatti e video della ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)dopo aver lasciato Amici è tornata in Sardegna, dove il mare e il sole la fanno da padroni. Nelle ultime ore ha pubblicato uno scatto che ha mandato letteralmente il web in tilt.-Political24è stata una delle protagoniste assolute di quest’edizione di Amici. Il suo talento e la sua allegria hanno conquistato il grande pubblico e ultimamente è finita nell’occhio del ciclone per il ‘triangolo’ amoroso con Aka7even e Raffaele Renda. La sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi è stato contraddistinto dagli scontri accesi con la maestra Alessandra Celentano, ma nonostante le critiche è arrivata fino al quinto Serale. Purtroppo è stata eliminata ma comunque rimane molto amata e seguita sui social, condividendo scatti e video della ...

Advertising

blogtivvu : Martina Miliddi dopo Amici 20 al Grande Fratello Vip? Spunta questa assurda ipotesi - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Martina Miliddi attaccata dai fan per la storia con Aka7even si sfoga su Instagram - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: #amici20, #aka7even va in finale e dedica una canzone d'amore (ma non a Martina Miliddi) - tweetnewsit : Martina Miliddi attaccata dai fan per la storia con Aka7even si sfoga su Instagram - dreaisgolden : ma adesso come si sentirà la nostra regina Martina Miliddi dopo l’eliminazione del suo protetto? -