Marco Ligabue | «Mai stato solo “il fratello di”»

(Di domenica 9 maggio 2021) La domanda che più hanno fatto a Marco Ligabue nel corso della sua vita non è «come stai», ma «come sta tuo fratello». «È da trent’anni che questa domanda è diventata un ritornello quotidiano» spiega Marco, fratello minore di Luciano, in occasione dell’uscita del suo primo libro, che ha scelto di titolare proprio così: Salutami tuo fratello, pubblicato da Pendragon. «Ho scelto di chiamarlo così per far capire a tutti che puoi raggiungere dei traguardi e realizzare dei sogni anche quando sei il fratello di una rockstar come Luciano. Chiariamoci, però: io sono orgoglioso del successo di mio fratello, e lo stimo come persona» riprende Marco che, nel suo romanzo, ripercorre le tappe cruciali della sua vita in maniera divertente e scanzonata, spiegando come la musica fosse, anche per lui, una strada un po’ obbligata.