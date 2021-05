Marcello Foa | La politica non condizioni la Rai

(Di domenica 9 maggio 2021) In scadenza del suo mandato come presidente della Rai,Foa col Corriere ha affrontato temi spinosi come l'ingerenzae l'evoluzione digital

La pandemia, la politica, la riorganizzazione aziendale, gli obiettivi e il caso Fedez. Intervistato dal Corriere della sera , il presidente della Raiha affrontato alcuni dei temi cruciali del suo mandato, in scadenza al termine naturale dei 3 anni e del quale traccia un bilancio positivo nonostante tutto. " Il mio è stato un ruolo di ...Con Fabrizio Salini egarantiamo il rilancio della principale industria culturale del Paese." Oggi, dopo il caso Fedez ha avuto il coraggio di scrivere: "Questo è il momento giusto per ...In scadenza del suo mandato come presidente della Rai, Marcello Foa col Corriere ha affrontato temi spinosi come l'ingerenza politica e l'evoluzione digital ...Dalla rabbia del populista Fedez allo scudetto nerazzurro, la politica si è scatenata. Tutto il peggio della settimana ...