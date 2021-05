Maneskin, Damiano rivela chi è la sua fidanzata: “Dopo quasi 4 anni si può dire, no?” (FOTO) (Di domenica 9 maggio 2021) Solo qualche giorno fa era arrivato il chiarimento sul presunto flirt tra Damiano dei Maneskin e Drusilla Gucci, ora sul suo profilo Instagram c’è una FOTO che non lascia più dubbi: Damiano non è single. “Dopo quasi 4 anni si può dire, no?”, ha scritto nello scatto in cui abbraccia Giorgia Soleri, influencer da più di 120mila follower. La pagina dedicata al mondo dei social e dei creators Webboh ha raggruppato alcuni indizi che risalgono addirittura a 2 anni fa e che già avevano fatto intendere che tra Damiano e Giorgia ci fosse qualcosa. Innanzitutto il frontman della band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è seguito da 1 milione di follower e ne segue a sua volta solo una sessantina, tra cui proprio Giorgia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Solo qualche giorno fa era arrivato il chiarimento sul presunto flirt tradeie Drusilla Gucci, ora sul suo profilo Instagram c’è unache non lascia più dubbi:non è single. “si può, no?”, ha scritto nello scatto in cui abbraccia Giorgia Soleri, influencer da più di 120mila follower. La pagina dedicata al mondo dei social e dei creators Webboh ha raggruppato alcuni indizi che risalgono addirittura a 2fa e che già avevano fatto intendere che trae Giorgia ci fosse qualcosa. Innanzitutto il frontman della band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è seguito da 1 milione di follower e ne segue a sua volta solo una sessantina, tra cui proprio Giorgia. ...

Advertising

FQMagazineit : Maneskin, Damiano rivela chi è la sua fidanzata: “Dopo quasi 4 anni si può dire, no?” (FOTO) - lividisuig0miti : RT @frasimaneskin: «Alla fine siamo dei bambini in un grandissimo parco giochi» Damiano David #maneskin - wonderwallchan : ho appena scoperto che damiano dei maneskin è tipo fidanzato da quattro anni??? I appreciate il fatto che non ha da… - lapauradelbu1o : raga ma ce la fate? perderemo tutta la fiducia di Damiano se vi comportate così #maneskin #damianodavid - ireneviscomiii : RT @hhembrant: se Damiano David non ha ufficializzato per ben quattro anni la sua relazione è in primis perché vuole si parli di lui per i… -