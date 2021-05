Mamme, nessuna festa: una su due rinuncia al lavoro per i figli (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag – Oggi prepariamoci ad essere inondati dalla retorica sulle Mamme: è la loro festa. Le ricorrenze, con tutti i loro limiti, hanno anche il pregio di farci riflettere su alcuni problemi. Così scopriamo (o meglio ci ricordiamo) che oltre “una donna su due (53,3%) si licenzia perché non riesce a conciliare con il proprio lavoro la cura dei figli”. Questo è quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Sono tante le ricerche dalle quali emerge il medesimo problema: le Mamme hanno grosse difficoltà a lavorare. Non è una novità ma nell’ultimo anno le cose sono peggiorate. Mamme sempre meno lavoratrici Secondo l’Uecoop “la spesa per nido e babysitter, la carenza di posti negli asili, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag – Oggi prepariamoci ad essere inondati dalla retorica sulle: è la loro. Le ricorrenze, con tutti i loro limiti, hanno anche il pregio di farci riflettere su alcuni problemi. Così scopriamo (o meglio ci ricordiamo) che oltre “una donna su due (53,3%) si licenzia perché non riesce a conciliare con il propriola cura dei”. Questo è quanto emerge dall’analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su dati dell’Ispettorato nazionale del. Sono tante le ricerche dalle quali emerge il medesimo problema: lehanno grosse difficoltà a lavorare. Non è una novità ma nell’ultimo anno le cose sono peggiorate.sempre meno lavoratrici Secondo l’Uecoop “la spesa per nido e babysitter, la carenza di posti negli asili, ...

Advertising

pierino5861 : RT @IlPrimatoN: Mamme: una su due rinuncia al lavoro per i figli. Non serve retorica da #festadellamamma ma il rafforzamento delle struttu… - michele_apicell : RT @IlPrimatoN: Mamme: una su due rinuncia al lavoro per i figli. Non serve retorica da #festadellamamma ma il rafforzamento delle struttu… - lupodelta : RT @IlPrimatoN: Mamme: una su due rinuncia al lavoro per i figli. Non serve retorica da #festadellamamma ma il rafforzamento delle struttu… - IlPrimatoN : Mamme: una su due rinuncia al lavoro per i figli. Non serve retorica da #festadellamamma ma il rafforzamento delle… - Quellasospesa : @cuore1973 ????? Auguri alle mamme per scelta, per caso, quelle mancate, quelle adottive, quelle in attesa, TUTTE NESSUNA ESCLUSA. -

Ultime Notizie dalla rete : Mamme nessuna L'Aquila, le mamme della ricostruzione Le mamme della ricostruzione, il lavoro. Chi pensa che le restauratrici passino il tempo con un ... per restauratori, con stipendi davvero bassi e nessuna gratifica. Non si può lavorare tanto e magari ...

Buona Festa della Mamma 2021 al tempo del Coronavirus: IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp ... da inviare su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri a tutte le mamme al tempo del ... ti senti giù da morire poi torni a casa, un Angelo ti abbraccia e tutto passa per magia." "Nessuna lingua è ...

Mamme, nessuna festa: una su due rinuncia al lavoro per i figli Il Primato Nazionale Festa della Mamma: 5 storie per celebrarla – FOTO La Festa della Mamma in Italia viene festeggiata il 9 maggio (seconda domenica del mese). La ricorrenza è abbastanza “recente”, essendo stata celebrata per la prima volta 65 anni fa. La prima volta in ...

Festa della Mamma 2021: frasi e immagini per i vostri auguri Festa della Mamma 2021: frasi e immagini per i vostri auguri durante la giornata di oggi, domenica 9 maggio 2021. Scopri di più, le info ...

Ledella ricostruzione, il lavoro. Chi pensa che le restauratrici passino il tempo con un ... per restauratori, con stipendi davvero bassi egratifica. Non si può lavorare tanto e magari ...... da inviare su WhatsApp e Facebook per fare gli auguri a tutte leal tempo del ... ti senti giù da morire poi torni a casa, un Angelo ti abbraccia e tutto passa per magia." "lingua è ...La Festa della Mamma in Italia viene festeggiata il 9 maggio (seconda domenica del mese). La ricorrenza è abbastanza “recente”, essendo stata celebrata per la prima volta 65 anni fa. La prima volta in ...Festa della Mamma 2021: frasi e immagini per i vostri auguri durante la giornata di oggi, domenica 9 maggio 2021. Scopri di più, le info ...