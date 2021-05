Maldini annuncia chi allenerà il Milan nella prossima stagione (Di domenica 9 maggio 2021) Paolo Maldini, dt del Milan, è intervenuto prima della sfida contro la Juventus e ha parlato anche del futuro di Pioli in panchina per la prossima stagione. In occasione di Juventus-Milan, gara che vale un passo importante per la qualificazione di entrambe alla prossima edizione della Champions League, il dt dei rossoneri, Paolo Maldini, è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 maggio 2021) Paolo, dt del, è intervenuto prima della sfida contro la Juventus e ha parlato anche del futuro di Pioli in panchina per la. In occasione di Juventus-, gara che vale un passo importante per la qualificazione di entrambe allaedizione della Champions League, il dt dei rossoneri, Paolo, è Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Maldini annuncia: 'Trattative per i rinnovi congelate, quello che è successo con Donnarumma non aiuta' - CarlosAndree28 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Maldini annuncia: 'Trattative per i rinnovi congelate, quello che è successo con Donnarumma non aiuta' - AMinghetti : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Maldini annuncia: 'Trattative per i rinnovi congelate, quello che è successo con Donnarumma non aiuta' - aetherXneto : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Maldini annuncia: 'Trattative per i rinnovi congelate, quello che è successo con Donnarumma non aiuta' - srgjuvefan : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Maldini annuncia: 'Trattative per i rinnovi congelate, quello che è successo con Donnarumma non aiuta' -