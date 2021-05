Maglia Rosa 2021: l’anima green che veste il Giro d’Italia (Di domenica 9 maggio 2021) TORINO – La Corsa Rosa conferma la sua anima green: le quattro maglie del 2021 tornano con il tessuto NATIVE by Sitip in filato riciclato, eccellenza italiana del tessile tecnico sostenibile. Che cosa accomuna il Rosa, il ciclamino, il bianco e l’azzurro? Il verde. Non si tratta di teoria dei colori ma di ciclismo e impresa: insieme possono fare molto per il pianeta. Dopo l’esperienza dell’anno scorso, il Giro d’Italia 2021 – al via dall’8 al 30 maggio – è ancora a basso impatto ambientale: al cuore delle quattro maglie iconiche, infatti, c’è il tessuto Sitip in filato riciclato, prevalentemente da bottiglie di plastica. Così la Maglia Rosa celebra i suoi 90 anni di storia e leggenda con un’intesa rinnovata: quella tra Castelli – ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 maggio 2021) TORINO – La Corsaconferma la sua anima: le quattro maglie deltornano con il tessuto NATIVE by Sitip in filato riciclato, eccellenza italiana del tessile tecnico sostenibile. Che cosa accomuna il, il ciclamino, il bianco e l’azzurro? Il verde. Non si tratta di teoria dei colori ma di ciclismo e impresa: insieme possono fare molto per il pianeta. Dopo l’esperienza dell’anno scorso, il– al via dall’8 al 30 maggio – è ancora a basso impatto ambientale: al cuore delle quattro maglie iconiche, infatti, c’è il tessuto Sitip in filato riciclato, prevalentemente da bottiglie di plastica. Così lacelebra i suoi 90 anni di storia e leggenda con un’intesa rinnovata: quella tra Castelli – ...

Advertising

giroditalia : ?? @GannaFilippo has won in Turin, taking the Maglia Rosa! ?? @GannaFilippo vince a Torino e si prende la Maglia Ro… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - Eurosport_IT : Giù il cappello per FILIPPO GANNA: vince a Torino ed è la prima maglia Rosa del Giro d'Italia!!!! ???????? Applausi pe… - peppesz : RT @DarioPuppo: Come è giusto dare grande risalto alla maglia rosa di Ganna, avrebbe meritato più spazio nelle prime pagine dei quotidiani… - Lopinionista : Maglia Rosa 2021: l’anima green che veste il Giro d’Italia -