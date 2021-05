"Magistratura e centrosinistra in fibrillazione". Colpaccio-Salvini, la mossa che spariglia le carte e conquista le piazze (Di domenica 9 maggio 2021) Con la mossa del referendum sulla giustizia Matteo Salvini è tornato protagonista, dividendo anche i suoi avversari. La proposta del referendum ha ricompattato il centrodestra e ha portato ad una intesa coi radicali di Emma Bonino, che di fatto condurranno la battaglia al fianco del leader della Lega, spaccando così il centrosinistra, visto che anche ItaliaViva e Azione alla fine sosterranno i quesiti referendari. Si tratta di un referendum abrogativo, cioè di quello previsto dall'articolo 75 della Costituzione, con diversi quesiti. Tra questi l'abrogazione delle disposizioni di legge del regio decreto n. 12 del 1941 e successive modifiche che consentono ai magistrati inquirenti di passare alla Magistratura giudicante e viceversa, l'abrogazione dei limiti legislativi previsti dalla legge n. 117 del 1988 che riparano i ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Con ladel referendum sulla giustizia Matteoè tornato protagonista, dividendo anche i suoi avversari. La proposta del referendum ha ricompattato il centrodestra e ha portato ad una intesa coi radicali di Emma Bonino, che di fatto condurranno la battaglia al fianco del leader della Lega, spaccando così il, visto che anche ItaliaViva e Azione alla fine sosterranno i quesiti referendari. Si tratta di un referendum abrogativo, cioè di quello previsto dall'articolo 75 della Costituzione, con diversi quesiti. Tra questi l'abrogazione delle disposizioni di legge del regio decreto n. 12 del 1941 e successive modifiche che consentono ai magistrati inquirenti di passare allagiudicante e viceversa, l'abrogazione dei limiti legislativi previsti dalla legge n. 117 del 1988 che riparano i ...

