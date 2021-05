L’Ue non rinnova il contratto per il vaccino di AstraZeneca: in Campania e Lazio scarseggiano le dosi Pfizer (Di domenica 9 maggio 2021) L’Unione Europea non rinnoverà il contratto per la fornitura di vaccini contro il Covid-19 con AstraZeneca, in scadenza a giugno. A pesare sarebbero i ritardi sulle forniture, che hanno portato a un’azione legale dell’Unione contro il colosso farmaceutico anglo-svedese. Il piano di vaccinazione europeo punta su Pfizer per assicurare le dosi di vaccino, ma anche qui rimane la questione delle forniture. La Campania ha infatti annunciato la chiusura di due hub vaccinali a Napoli per l’esaurimento delle dosi Pfizer, che anche nel Lazio scarseggiano, con la chiusura delle prenotazioni per maggio. L’Unione Europea non rinnoverà il contratto con AstraZeneca La Commissione Europea ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 maggio 2021) L’Unione Europea non rinnoverà ilper la fornitura di vaccini contro il Covid-19 con, in scadenza a giugno. A pesare sarebbero i ritardi sulle forniture, che hanno portato a un’azione legale dell’Unione contro il colosso farmaceutico anglo-svedese. Il piano di vaccinazione europeo punta super assicurare ledi, ma anche qui rimane la questione delle forniture. Laha infatti annunciato la chiusura di due hub vaccinali a Napoli per l’esaurimento delle, che anche nel, con la chiusura delle prenotazioni per maggio. L’Unione Europea non rinnoverà ilconLa Commissione Europea ...

