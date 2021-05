Lotta, Campionati Italiani Cadetti Ostia 2021: assegnati tutti i titoli nazionali (Di domenica 9 maggio 2021) Ieri ed oggi sono andati in scena ad Ostia i Campionati Italiani Cadetti di Lotta 2021: rassegna aperta ieri con lo stile libero e la femminile, chiusura con la greco-romana oggi al PalaPellicone. La classifica a squadre dello stile libero premia il Gruppo Lottatori Livornesi con 78 punti, davanti alle Fiamme Oro Termini Imerese, seconde con 36, ed al Taekjitsu terzo con 24, mentre nella Lotta femminile successo del Lotta Club Rovereto, primo con 30 punti, davanti alla Wrestling Liuzzi, seconda con 28, ed al CUS Torino, terza con 24, infine nella greco-romana vince l’ASD L.C. Jonio con 52 punti, davanti alla Polisportiva Carignano con 44 ed al Lotta Club Rovereto con 38. CAMPIONI Italiani ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) Ieri ed oggi sono andati in scena addi: rassegna aperta ieri con lo stile libero e la femminile, chiusura con la greco-romana oggi al PalaPellicone. La classifica a squadre dello stile libero premia il Gruppotori Livornesi con 78 punti, davanti alle Fiamme Oro Termini Imerese, seconde con 36, ed al Taekjitsu terzo con 24, mentre nellafemminile successo delClub Rovereto, primo con 30 punti, davanti alla Wrestling Liuzzi, seconda con 28, ed al CUS Torino, terza con 24, infine nella greco-romana vince l’ASD L.C. Jonio con 52 punti, davanti alla Polisportiva Carignano con 44 ed alClub Rovereto con 38. CAMPIONI...

