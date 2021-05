Lotta, alle Olimpiadi non ci saranno azzurri nella greco-romana: dal 1908 l’Italia era stata sempre presente (Di domenica 9 maggio 2021) l’Italia, che nella storia dei Giochi ha collezionato 21 medaglie nella Lotta olimpica, avrà due rappresentanti a Tokyo, ma entrambi nello stile libero, nei -74 kg e nei -97 kg, con i pass non nominali conquistati rispettivamente da Frank Chamizo ai Mondiali 2019 e da Abraham Conyedo nel Preolimpico su base mondiale di Sofia. La notizia che però desta maggior scalpore è che l’Italia, per la prima volta dal 1908, non avrà rappresentanti nella greco-romana, nella quale la tradizione azzurra era ben consolidata, avendo conquistato ben 19 delle 21 medaglie precedentemente citate proprio in questo stile, con sei ori, quattro argenti e nove bronzi. A queste medaglie vanno aggiunte un oro ed un bronzo arrivati dallo stile ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021), chestoria dei Giochi ha collezionato 21 medaglieolimpica, avrà due rappresentanti a Tokyo, ma entrambi nello stile libero, nei -74 kg e nei -97 kg, con i pass non nominali conquistati rispettivamente da Frank Chamizo ai Mondiali 2019 e da Abraham Conyedo nel Preolimpico su base mondiale di Sofia. La notizia che però desta maggior scalpore è che, per la prima volta dal, non avrà rappresentantiquale la tradizione azzurra era ben consolidata, avendo conquistato ben 19 delle 21 medaglie precedentemente citate proprio in questo stile, con sei ori, quattro argenti e nove bronzi. A queste medaglie vanno aggiunte un oro ed un bronzo arrivati dallo stile ...

