Londra, la prima piscina sospesa a 35 metri d’altezza. Foto e data di inaugurazione (Di domenica 9 maggio 2021) Una piscina che si estende da un condominio all’altro a 35 metri da terra: è tutto vero. Lunga 25 metri, la Sky Pool da sogno collegherà due edifici residenziali al decimo piano del lussuoso complesso Embassy Gardens, nella zona sud-ovest di Londra. I residenti potranno così nuotare da un edificio all’altro. Come riportato dalla CNBC “la piscina acrilica è stata sviluppata in Colorado, negli Stati Uniti, ed è stata sottoposta a ‘test approfonditi di resistenza’ prima di essere trasportata nel Regno Unito”. L’inaugurazione ufficiale era prevista per l’estate scorsa ma è stata rinviata a causa della pandemia. Adesso è tutto pronto: il 19 maggio sarà inaugurata la prima piscina al mondo di questo genere. Visualizza questo post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Unache si estende da un condominio all’altro a 35da terra: è tutto vero. Lunga 25, la Sky Pool da sogno collegherà due edifici residenziali al decimo piano del lussuoso complesso Embassy Gardens, nella zona sud-ovest di. I residenti potranno così nuotare da un edificio all’altro. Come riportato dalla CNBC “laacrilica è stata sviluppata in Colorado, negli Stati Uniti, ed è stata sottoposta a ‘test approfonditi di resistenza’di essere trasportata nel Regno Unito”. L’ufficiale era prevista per l’estate scorsa ma è stata rinviata a causa della pandemia. Adesso è tutto pronto: il 19 maggio sarà inaugurata laal mondo di questo genere. Visualizza questo post ...

Advertising

antoguerrera : Londra, italiani detenuti nei centri di accoglienza prima di espulsione: 'Dopo Brexit vietato entrare per lavoro se… - luigidimaio : Conclusa la prima giornata al #G7UK di Londra: - FQMagazineit : Londra, la prima piscina sospesa a 35 metri d’altezza. Foto e data di inaugurazione - RosaSarracini : RT @antoguerrera: Londra, italiani detenuti nei centri di accoglienza prima di espulsione: 'Dopo Brexit vietato entrare per lavoro senza vi… - MLFranciolini : RT @antoguerrera: Londra, italiani detenuti nei centri di accoglienza prima di espulsione: 'Dopo Brexit vietato entrare per lavoro senza vi… -