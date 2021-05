Advertising

Ale_De_Chirico : Lombardia, 4 milioni di dosi ma il governo frena fino al 20 - infoitsport : Piano Lombardia, Fontana: al territorio bresciano 237 milioni - infoitinterno : Covid, la Lombardia supera i 4 milioni di dosi di vaccini: la situazione aggiornata delle province - me_desaparecido : RT @millywo: @PieroSansonetti I 14 milioni dati per mascherine mai pervenute? Negligenza o malafede? Nascosto dai media naturalmente! Il co… - MarianiTiziano : RT @LetiziaMoratti: 4 milioni di dosi di #vaccino somministrate in #Lombardia, più di 1 milione negli ultimi 11 gg. 2,15 milioni sono andat… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia milioni

Nelle fasce d'età più avanzate, nove su dieci vaccinati però gli approvvigionamenti scarsi sono una zavorraVaccini in Italia: le cose da sapere AstraZeneca, 1,7di dosi ferme nei frigoriferi: la ... Inperò non serve alcun supporto. È stata fatta un'opera di educazione collettiva al farmaco ...In sicurezza il 94% degli over 80 a il 77,5% degli over 70. Da domani prenotazioni per i nati dal 1962 a 1971. Verso il milione di iniezioni in 7 giorni. Scorta di 484 mila ...Dalla vaccinazione a sportello di Puglia e Basilicata agli Astra-day di Campania e Sicilia: il tentativo di ridurre la diffidenza con l’incentivo di anticipare i tempi. La pressione delle regioni del ...