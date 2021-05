Lo Stretto di Sicilia, “Mamma li turchi” nel condominio del Mediterraneo (Di domenica 9 maggio 2021) L’escalation di tensioni nello Stretto di Sicilia, con i pescatori di Mazara del Vallo sequestrati, mitragliati e cacciati dalle motovedette libiche, è la spia del sommovimento di equilibri storici,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 maggio 2021) L’escalation di tensioni nellodi, con i pescatori di Mazara del Vallo sequestrati, mitragliati e cacciati dalle motovedette libiche, è la spia del sommovimento di equilibri storici,...

Advertising

Giusepp66890796 : RT @Etruria72: Ponte sullo Stretto, relazione del Mit riapre i giochi. “Profonde motivazioni per farlo. No tunnel, ipotesi campata unica o… - LanataSilvio : @Lex281028 @GiTufano69 @fattoquotidiano Disfattismo? Ma lo sai che, proprio lí, in mezzo allo stretto, passa una fa… - Ed52926520 : RT @Etruria72: Ponte sullo Stretto, relazione del Mit riapre i giochi. “Profonde motivazioni per farlo. No tunnel, ipotesi campata unica o… - buscaddu : RT @assurdistan: Tutti parlano del Ponte sullo Stretto. Nessuno dell'Attracco della Sicilia. - LRompicoglioni : Il ponte sullo stretto di Messina rappresenta una spesa incredibile e inutile, crea molti dubbi. Con quei soldi si… -