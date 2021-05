Lo stile punk-rock di Chanel nella sfida tra Gen Z e Millennials (Di domenica 9 maggio 2021) A sorpresa, la sfilata Chanel Cruise 2021-2022 presenta un lato punk-rock che non ci saremmo mai aspettati. Stupisce la svolta della griffe elegante e sofisticata per eccellenza, soprattutto per il beauty look curato dalla make-up artist di Chanel Lucia Pica e dall'hairstylist Damien Boissinot. nella collezione viene celebrata la donna libera. Libera di essere se stessa. Libera di scegliere tra il bianco e nero, tra abiti corti a maniche lunghe (caratterizzate a volte da decori floreali) e vestiti monospalla con morbide balze. Tante frange in pelle, perline e paillettes, t-shirt con il volto della modella Lola Nicon come rock star, indossate con abiti di tweed bordati da ampie trecce. E al tramonto sul mare, spuntano sinuosissimi caftani dai profondi scolli a V che cadono fluidi lunghi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) A sorpresa, la sfilataCruise 2021-2022 presenta un latoche non ci saremmo mai aspettati. Stupisce la svolta della griffe elegante e sofisticata per eccellenza, soprattutto per il beauty look curato dalla make-up artist diLucia Pica e dall'hairstylist Damien Boissinot.collezione viene celebrata la donna libera. Libera di essere se stessa. Libera di scegliere tra il bianco e nero, tra abiti corti a maniche lunghe (caratterizzate a volte da decori floreali) e vestiti monospalla con morbide balze. Tante frange in pelle, perline e paillettes, t-shirt con il volto della modella Lola Nicon comestar, indossate con abiti di tweed bordati da ampie trecce. E al tramonto sul mare, spuntano sinuosissimi caftani dai profondi scolli a V che cadono fluidi lunghi ...

