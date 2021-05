LIVE – Pro Patria-Juventus U23, Serie C 2020/2021: girone A (DIRETTA) (Di domenica 9 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di Pro Patria-Juventus U23, match valevole per il primo turno dei playoff del girone A di Serie C 2020/2021. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo di Serie B. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 9 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE REGOLAMENTO PLAYOFF Serie C TABELLONE SECONDO TURNO TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGGIORNA LA DIRETTA Pro Patria-Juventus U23 Ore 17:30 ... Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Ladi ProU23, match valevole per il primo turno dei playoff delA di. La stagione regolare è ormai alle spalle, ora è tempo di pensare agli spareggi promozione per assegnare l’ultimo slot rimanente per il prossimo torneo diB. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 9 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE REGOLAMENTO PLAYOFFC TABELLONE SECONDO TURNO TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGGIORNA LAProU23 Ore 17:30 ...

