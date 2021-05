Live Juventus-Milan 0-1 Brahim Diaz sblocca il risultato

Advertising

juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - JuventusTV : Una giornata da vivere insieme alle #JuventusWomen! ?? - Alle 12:00 LIVE il pre-gara - Alle 12:30 LIVE… - juventusfc : UN SOLO, GRANDE, OBIETTIVO! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE su @JuventusTv: ? - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS-MILAN 0-1 - FINE PRIMO TEMPO: rossoneri in vantaggio con Brahim Diaz - Spazio_J : LIVE | Juventus-Milan 0-1: rossoneri in vantaggio a fine primo tempo - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League - questa sera all'Allianz di Torino - trae Milan : chi perde è quasi fuori dai primi quattro, un pareggio sarebbe il risultato naturalmente più gradito dalle altre pretendenti. Chiesa dovrebbe tornare a disposizione di Pirlo e ...di Fabio Belli) RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Roma show, eccoMilan! Diretta golMILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv diMilan ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentacinquesima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...37' Angolo per il Milan: pallone dentro, libera la difesa della Juventus. 36' Grande occasione per Theo Hernandez, che sfonda in area e mette in mezzo per il liberissimo Ibrahimovic: ...