LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Viviani e Nizzolo le punte azzurre per la volata (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA PRESENTAZIONE DELLA tappa DI oggi STUPINIGI-NOVARA: PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA tappa DI oggi ORARI tappa DI oggi E COME VEDERLA IN TV E STREAMING LA FAGIANATA DI MAGRINI LE DICHIARAZIONI DI VLASOV LE DICHIARAZIONI DI EVENEPOEL 12.23 Ultimi 1500 metri tutti dritti, con un lungo rettilineo situato su una carreggiata parecchio ampia per affrontare lo sprint. 12.20 Soltanto una salita nella giornata di oggi, un quarta categoria a Montechiaro d’Asti. Non dovrebbe portare problemi alle ruote veloci, essendo anche abbastanza lontano dalla linea del traguardo. 12.18 Dopo la cronometro di ieri conquistata da Filippo Ganna, è il momento della prima tappa in linea. Quasi ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA PRESENTAZIONE DELLADISTUPINIGI-NOVARA: PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLADIORARIDIE COME VEDERLA IN TV E STREAMING LA FAGIANATA DI MAGRINI LE DICHIARAZIONI DI VLASOV LE DICHIARAZIONI DI EVENEPOEL 12.23 Ultimi 1500 metri tutti dritti, con un lungo rettilineo situato su una carreggiata parecchio ampia per affrontare lo sprint. 12.20 Soltanto una salita nella giornata di, un quarta categoria a Montechiaro d’Asti. Non dovrebbe portare problemi alle ruote veloci, essendo anche abbastanza lontano dalla linea del traguardo. 12.18 Dopo la cronometro di ieri conquistata da Filippo Ganna, è il momento della primain linea. Quasi ...

Advertising

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - Eurosport_IT : Si torna in sella, c'è la seconda tappa del #Giro! ?????? ?? h12:40 - Stupinigi-Novara (179 km) ?? Tutte le tappe del… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - ilcirotano : LIVE Giro d’Italia, alle 12.40 parte la seconda tappa: che occasione per i velocisti - - infoitsport : LIVE Giro d'Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: percorso e favoriti, l'Italia punta su Viviani e Nizzolo -