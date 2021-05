LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Vincenzo Albanese passa per primo al GPM (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 15.32 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo. 15.29 80 chilometri all’arrivo. 15.26 Senza problemi domina lo sprint Vincenzo Albanese: il corridore della Eolo-Kometa sarà la prima Maglia Azzurra di questo Giro d’Italia. 15.24 Sarà battaglia tra Marengo, Tagliani e Albanese: tutto pronto per la volata. 15.23 Si assegna dunque la prima Maglia Azzurra e sarà italiana. 15.21 I corridori stanno per affrontare il GPM di quarta categoria di Montechiaro d’Asti: 1,7 chilometri al 5,6%. 15.18 Media della corsa molto bassa: 38,200 km/h nelle prime due ore. 15.16 Il gruppo torna a ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 15.32 Jumbo-Visma, Alpecin-Fenix e Lotto Soudal lavorano in testa al gruppo. 15.29 80 chilometri all’arrivo. 15.26 Senza problemi domina lo sprint: il corridore della Eolo-Kometa sarà la prima Maglia Azzurra di questo. 15.24 Sarà battaglia tra Marengo, Tagliani e: tutto pronto per la volata. 15.23 Si assegna dunque la prima Maglia Azzurra e sarà italiana. 15.21 I corridori stanno per affrontare il GPM di quarta categoria di Montechiaro d’Asti: 1,7 chilometri al 5,6%. 15.18 Media della corsa molto bassa: 38,200 km/h nelle prime due ore. 15.16 Il gruppo torna a ...

