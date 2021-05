LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: tre azzurri all’attacco (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 14.45 Come previsto, il gruppo rallenta nuovamente. 14.43 Il margine dei tre fuggitivi è stabile su 1’50”. 14.41 110 chilometri all’arrivo. 14.38 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi, tutti italiani: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané). 14.34 Il margine dei tre fuggitivi scende sotto i 2?. Ora il gruppo molto probabilmente rallenterà per non andare a riprendere la fuga troppo presto. 14.31 Restano coperte le squadre di Elia Viviani e Giacomo Nizzolo. 14.29 A prendersi la responsabilità dell’inseguimento sono dunque Ewan, Dekker (o Groenewegen) e Merlier. 14.26 120 chilometri all’arrivo, la frazione dovrebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 14.45 Come previsto, il gruppo rallenta nuovamente. 14.43 Il margine dei tre fuggitivi è stabile su 1’50”. 14.41 110 chilometri all’arrivo. 14.38 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi, tutti italiani: Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané). 14.34 Il margine dei tre fuggitivi scende sotto i 2?. Ora il gruppo molto probabilmente rallenterà per non andare a riprendere la fuga troppo presto. 14.31 Restano coperte le squadre di Elia Viviani e Giacomo Nizzolo. 14.29 A prendersi la responsabilità dell’inseguimento sono dunque Ewan, Dekker (o Groenewegen) e Merlier. 14.26 120 chilometri all’arrivo, la frazione dovrebbe ...

