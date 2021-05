LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: in fuga Marengo, Tagliani e Albanese (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 15.11 Corridori che si stanno avvicinando al primo GPM di questo Giro. 15.09 Distacco del gruppo sempre di 2’30”. 15.07 Al comando sempre Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané). 15.05 In testa al gruppo è tornata la Ineos Grenadiers con Salvatore Puccio. 15.03 100 chilometri all’arrivo. 15.01 Molto sorridente Filippo Ganna in Maglia Rosa: Full length Filippo in pink #Giro pic.twitter.com/KtnA01DvxU — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 9, 2021 14.58 Immagine dei fuggitivi: Giro ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 15.11 Corridori che si stanno avvicinando al primo GPM di questo. 15.09 Distacco del gruppo sempre di 2’30”. 15.07 Al comando sempre Filippo(Androni Giocattoli-Sidermec), Vincenzo(EOLO-Kometa) ed Umberto(Bardiani-CSF-Faizané). 15.05 In testa al gruppo è tornata la Ineos Grenadiers con Salvatore Puccio. 15.03 100 chilometri all’arrivo. 15.01 Molto sorridente Filippo Ganna in Maglia Rosa: Full length Filippo in pink #pic.twitter.com/KtnA01DvxU — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) May 9,14.58 Immagine dei fuggitivi:...

