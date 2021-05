LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: ci siamo, sarà arrivo allo sprint! (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 17.14 Ultimi 4000 metri, la distanza dell’inseguimento individuale su pista. 17.14 Ed ecco la Bora-hansgrohe di Peter Sagan! 17.13 Movistar e Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo. 17.12 Sta risalendo posizioni Elia Viviani. 17.12 CINQUE CHILOMETRI ALL’arrivo! 17.11 Ancora ben nascosto Elia Viviani, scortato da Simone Consonni. Saranno loro due a rappresentare l’Italia nella madison alle Olimpiadi di Tokyo? 17.10 Ganna si fa vedere ancora nelle prime posizioni. La Ineos-Grenadiers vuole tenere davanti Bernal ed evitare il minimo pericolo per il colombiano. 17.09 8 km al traguardo, ormai la volata è davvero vicina. Non vi erano dubbi che la frazione odierna finisse ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 17.14 Ultimi 4000 metri, la distanza dell’inseguimento individuale su pista. 17.14 Ed ecco la Bora-hansgrohe di Peter Sagan! 17.13 Movistar e Deceuninck-Quick Step in testa al gruppo. 17.12 Sta risalendo posizioni Elia Viviani. 17.12 CINQUE CHILOMETRI ALL’! 17.11 Ancora ben nascosto Elia Viviani, scortato da Simone Consonni. Saranno loro due a rappresentare l’Italia nella madison alle Olimpiadi di Tokyo? 17.10 Ganna si fa vedere ancora nelle prime posizioni. La Ineos-Grenadiers vuole tenere davanti Bernal ed evitare il minimo pericolo per il colombiano. 17.09 8 km al traguardo, ormai la volata è davvero vicina. Non vi erano dubbi che la frazione odierna finisse ...

