LIVE Giro d’Italia 2021 | tappa di oggi in DIRETTA | al via la Stupinigi-Novara

13.02 Da segnalare il primo ritiro a questo Giro d'Italia: è Krist Neilands (Israel Start-Up Nation), caduto ieri nel ritorno in albergo. 13.00 Gli altri due corridori in avanscoperta sono Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) ed Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané). 12.58 Parte subito la prima fuga con Filippo Tagliani (Androni Giocattoli-Sidermec) assieme ad altri due corridori. 12.57 PARTE UFFICIALMENTE LA ...

giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - Eurosport_IT : Si torna in sella, c'è la seconda tappa del #Giro! ?????? ?? h12:40 - Stupinigi-Novara (179 km) ?? Tutte le tappe del… - giroditalia : ?? Opening Ceremony & Teams Presentation del Giro d'Italia 2021 ?? Castello del Valentino (Torino) ???? Segui live ??… - sportface2016 : #Giro2021, inizia la 2^ tappa della Corsa Rosa: segui qui il LIVE completo della frazione con partenza da… - PodiumCafe : Giro d'Italia Stage 2 LIVE -