LIVE – Giro d’Italia 2021 2^ tappa Stupinigi (Nichelino)-Novara: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo la cronometro inaugurale di Torino il Giro d’Italia 2021 prosegue sulle strade del Piemonte con la 2^ tappa, la Stupinigi (Nichelino)-Novara di 179 chilometri. Una frazione che sarà molto probabilmente decisa in volata tra le ruote veloci della 104^ edizione della Corsa Rosa. Segui il LIVE a partire dalle 12.55 ORARI E TV PERCORSO E ALTIMETRIA AGGIORNA LA DIRETTA 12.49 – Buongiorno a tutti dal Giro d’Italia: i corridori si stanno muovendo verso il chilometro zero, tra poco parte ufficialmente la seconda tappa – Il LIVE inizierà a partire dalle 12.55, orario programmato per la partenza SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo la cronometro inaugurale di Torino ilprosegue sulle strade del Piemonte con la 2^, la)-di 179 chilometri. Una frazione che sarà molto probabilmente decisa in volata tra le ruote veloci della 104^ edizione della Corsa Rosa. Segui ila partire dalle 12.55 ORARI E TV PERCORSO E ALTIMETRIA AGGIORNA LA12.49 – Buongiorno adal: i corridori si stanno muovendo verso il chilometro zero, tra poco parte ufficialmente la seconda– Ilinizierà a partire dalle 12.55, orario programmato per la partenza SportFace.

