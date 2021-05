LIVE F1 | GP Spagna in DIRETTA | partenza decisiva | Verstappen all’attacco di Hamilton

Leggi su oasport

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.40 Il record di vittorie consecutive (4) è detenuto ex aequo dalla Williams, dalla Ferrari e dalla Mercedes. Il team fondato da Sir Frank ha vinto nel 1991 e nel 1992 con Nigel Mansell, nel 1993 con Prost e nel 1994 con Damon Hill; la Scuderia di Maranello ha realizzato un poker tra il 2001 e il 2004 con Michael Schumacher; infine la Casa della stella a tre punte ha trionfato ininterrottamente dal 2017 al 2020, sempre con Lewis. Dunque, in questo 2021, la squadra anglo-tedesca potrebbe diventare la prima a trionfare per 5 volte di fila. 14.37 Sono tre i piloti ad aver vinto il Gran Premio disu due differenti tracciati. Stewart ha primeggiato due volte al Montjuic (1969, 1971) e una a Jarama (1970). Emerson Fittipaldi si è imposto a Jarama (1972) e al ...