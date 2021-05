LIVE F1 | GP Spagna in DIRETTA | ordine d’arrivo | Hamilton supera Verstappen Leclerc sfiora il podio

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.41ci ha provato in tutti i modi. Hatoin partenza, è rimasto a lungo in testa. Il cambio di strategia della Mercedes ha sparigliato le carte.si è fermato una seconda volta a cambiare le gomme, a quel punto l’olandese ha tentato di arrivare sino in fondo con una sola sosta. Le gomme più fresche hanno consentito al britannico di guadagnare tra 1?5 e 2? a tornata, sino all’inevitabile sorpasso al 60° giro. Sul passo, ad ogni modo, la Mercedes aveva qualcosa in più della Red Bull, era lampante. 16.39 L’del GP didi F1. 1 LewisMercedes 2 MaxRed Bull Racing +15.841 2 3 Valtteri ...

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN ANCORA DI FORZA (giro 2/52) ?? Super sorpasso di Leclerc, Sainz indietro Il LIVE ?… - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna: la diretta live da Barcellona #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale 66/66 giri #Gara #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale 66/66 giri #Gara #SpanishGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -

62° giro - Verstappen si prende il giro più veloce e Alonso va ai box per montare gomme soft 61° giro - Hamilton +25' Verstappen + 32'2 Bottas +54'7 Leclerc +66'3 Perez +71'3 Ricciardo + 72'3 Sainz ...IL GP DI2021 IN BREVE Gli orari tv del weekend di Barcellona Risultati GP2021 Cronaca: PL1 - PL2 - PL3 - QUALIFICHE - GARA Il riassunto della Gara I dati tecnici della pista Albo ...A Barcellona si infiamma il duello Hamilton-Verstappen, Leclerc dalla seconda fila: segui in live la cronaca del GP di Spagna.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Lewis Hamilton vince il GP di Spagna 2021 di F1. 98° successo in carriera per il britannico. 66° giro/66 Ultimo giro, Lewis Hamilton implacabile. 65° gi ...