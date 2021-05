LIVE Canoa slalom, Europei in DIRETTA: è duello Italia-Germania per il pass olimpico nel C1 maschile (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 Scende il francese Nicolas Gestin, che con due penalità termina in 89.94. Tocca a Raffaello Ivaldi. 14.34 Confermato il salto di porta di Woods! Sale sul podio la tedesca Elena Apel. Tra poco la finale maschile, sarà un duello tra Italia e Germania per il pass olimpico. 14.32 Due penalità per Woods, che chiude terza con 103.62, ma in attesa della decisione su un eventuale salto di porta. Oro dunque alla spagnola Miren Lazkano, argento alla ceca Fiserova. Per il bronzo si attende il responso della giuria. 14.30 La francese Lucie Prioux si pianta, accumula 4 penalità e salta una porta. Chiude sesta. Manca solo la britannica Kimberly Woods. 14.27 Salta due porte la giovane azzurra, che era davanti a tutte ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Scende il francese Nicolas Gestin, che con due penalità termina in 89.94. Tocca a Raffaello Ivaldi. 14.34 Confermato il salto di porta di Woods! Sale sul podio la tedesca Elena Apel. Tra poco la finale, sarà untraper il. 14.32 Due penalità per Woods, che chiude terza con 103.62, ma in attesa della decisione su un eventuale salto di porta. Oro dunque alla spagnola Miren Lazkano, argento alla ceca Fiserova. Per il bronzo si attende il responso della giuria. 14.30 La francese Lucie Prioux si pianta, accumula 4 penalità e salta una porta. Chiude sesta. Manca solo la britannica Kimberly Woods. 14.27 Salta due porte la giovane azzurra, che era davanti a tutte ...

