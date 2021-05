LIVE Berrettini-Zverev, Finale Masters1000 Madrid in DIRETTA: l’azzurro vuole fare la Storia (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 L’atto conclusivo del terzo Masters1000 dell’anno avrà inizio alle 18.30 sul Manolo Santana della Caja Magica di Madrid: quarto incrocio tra i due giocatori. l’azzurro è sotto per 1-2. 18.00 Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, sfida valida per la Finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021. Masters 1000 Madrid 2021: un perfetto Matteo Berrettini supera Casper Ruud e vola in Finale – Berrettini-Zverev, Finale Masters 1000 Madrid: data, programma, orario d’inizio, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 L’atto conclusivo del terzodell’anno avrà inizio alle 18.30 sul Manolo Santana della Caja Magica di: quarto incrocio tra i due giocatori.è sotto per 1-2. 18.00 Buon pomeriggio e bentrovati alladel match tra Matteoe Alexander, sfida valida per ladel torneo singolare dell’ATP 1000 di2021. Masters 10002021: un perfetto Matteosupera Casper Ruud e vola inMasters 1000: data, programma, orario d’inizio, ...

Advertising

Ubitennis : ATP Madrid LIVE: Berrettini sfida Zverev per il titolo (ore 18:30, SKY Sport Uno/Arena) - infoitsport : LIVE - Berrettini-Zverev, finale Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA e aggiornamenti in tempo reale - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Padovan in studio ?? Live Serie A! ?? Verso Juventus-Milan!… - diegonanni76 : Sta per cominciare una domenica di grande sport ??????????? Si parte con il lunch match della @SerieA… - livetennisit : Masters 1000 Madrid: LIVE le Finali. LIVE Matteo Berrettini vs Alexander Zverev (Live e Sondaggio) -