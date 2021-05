LIVE Berrettini-Zverev 7-6 4-6 | Finale Masters1000 Madrid in DIRETTA | il tedesco sfrutta il break e porta la sfida al terzo set!

(Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.40 Saschaalset ladidopo aver vinto il secondo parziale per 6 giochi a 4 in 43 minuti. Decisivo l’unicodel match, nel nono game: ilhato il passaggio a vuoto dell’azzurro. FINE SECONDO SET 4-6 SECONDO SET SASCHA! Si vola aldopo la grande corsa deldopo il punto non chiuso dall’azzurro. 40-30 SET POINT! 30-30 Ottima risposta profonda di: lungo il recupero del. 30-15 Ottimo servizio del. 15-15 Servizio e diritto di. 0-15 ...

Advertising

SkySport : #Zverev vince il secondo set per 6-4 La finale di Madrid si deciderà al terzo set #BerrettiniZverev LIVE su Sky Spo… - MazzeiSimone : RT @SkySport: ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET 7-6 #BerrettiniZverev LIVE su Sky Sport Uno - SkySport : ???? BERRETTINI VINCE IL 1° SET 7-6 #BerrettiniZverev LIVE su Sky Sport Uno - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpMadrid #primoset Infinito #tiebreak! 8-8 tra #Zverev e #Berrettini, che conduceva 5-0 e… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #AtpMadrid #primoset Non molla #Berrettini, che trascina #Zverev al #tiebreak! #live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Matteosfida Alexander Zverev nella finale del Madrid Open . L'italiano potrebbe vincere stasera il suo primo Masters 1000 in carriera.si aggiudica al tie break il primo set contro Zverev, numero 6 del mondo, capace di eliminare ai quarti Nadal in due set.Intanto, a Roma oggi sono iniziati gli Internazionali d'Italia: tutto il torneo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW Vada come vada,ha già guadagnato una ...Matteo Berrettini sfida Alexander Zverev nella finale del Madrid Open. L'italiano potrebbe vincere stasera il suo primo Masters 1000 in carriera. Berrettini si aggiudica al tie break ...Diretta Berrettini Zverev finale Atp Madrid 2021 streaming video tv: orario e risultato live della partita che assegna il titolo Masters 1000 di tennis.