LIVE Berrettini-Zverev 4-5, Finale Masters1000 Madrid in DIRETTA: il tedesco recupera il break e conduce nuovamente il parziale (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio al corpo di Zverev. 15-15 Prima centrale del tedesco. 0-15 Doppio fallo di Zverev. 5-5 Prima esterna pazzesca del romano che pareggia i conti nel parziale. 40-15 Servizio e diritto dell’azzurro: conclusione in corridoio. 40-0 Ace di Berrettini. 30-0 Buona prima dell’italiano. 15-0 Diritto lungolinea vincente di Berrettini dopo essersi aperto il campo in uscita dal servizio. 4-5 Zverev vince il servizio a zero e conduce nuovamente il primo set. 40-0 Buona prima del teutonico. 30-0 Servizio e diritto di Zverev: scappa via la risposta di Berrettini. 15-0 Prima imponente del tedesco. 4-4 ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio al corpo di. 15-15 Prima centrale del. 0-15 Doppio fallo di. 5-5 Prima esterna pazzesca del romano che pareggia i conti nel. 40-15 Servizio e diritto dell’azzurro: conclusione in corridoio. 40-0 Ace di. 30-0 Buona prima dell’italiano. 15-0 Diritto lungolinea vincente didopo essersi aperto il campo in uscita dal servizio. 4-5vince il servizio a zero eil primo set. 40-0 Buona prima del teutonico. 30-0 Servizio e diritto di: scappa via la risposta di. 15-0 Prima imponente del. 4-4 ...

